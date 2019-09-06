На трассе под Львовом машины разворотило в страшной аварии: фото и видео

Поздно вечером в четверг, 5 сентября, под Львовом произошла жуткая авария с погибшими.

Об этом сообщает депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

"На объездной Николаев трасса "Киев - Чоп" Львовская область, ДТП Девятка и Ауди, присутствует полиция и скорая. Со слов свидетелей: один человек был накрыт, больше не известно. Не доезжая до поворота на с. Заклад 100м со стороны Львова", - написал он, публикуя фото и видео с места ЧП.

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На кадрах можно увидеть разбитые автомобили, превратившиеся в груду металлолома.

Как сообщал "Апостроф", ранее автобус с детьми-танцорами попал в смертельное ДТП под Львовом.

Позже в полиции озвучили главную версию, из-за чего произошло ДТП с детьми под Львовом.