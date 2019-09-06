Непокоренный Донбасс: украинка показала мощное фото с передовой

В сети показали яркое фото с передовой на Донбассе.

Его опубликовала Галина Студенникова на своей странице в Facebook.

"06.09.19.Непокоренный украинский Донбасс. Торецк. Утро началось с обстрелов. Шумно. Скажи, мой друг, чего снова путинским наемникам не спится? Кого они на этот раз спасают?" – говорится в подписи к снимку.

На нем можно увидеть украинского военнослужащего, на которого пристально смотрит кот и будто ведет с ним безмолвный диалог.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились мощные фото украинских бойцов на передовой.

Также в сети рассказали трогательную историю о командире раненного на Донбассе бойца АТО.

Кроме того, в сети рассказали трогательную историю любви погибшего бойца ВСУ.