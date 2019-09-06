Одной из жертв 27 лет: фото и фамилии российских офицеров, погибших при взрыве в Сирии

Стали известны фамилии троих российских военных, которые погибли в Сирии в ходе разведывательной операции из-за подрыва мины.

Об этом сообщает издание "РБК".

Также в сети появился снимок погибших - три портрета в рамках с черными лентами на столе, к которым возложены цветы. Военнослужащие погибли 3 сентября, когда группа из восьми человек проводила разведку. Недалеко от позиций сирийских войск они разделились на две подгруппы. Одна подгруппа попала под срабатывание мины (типа ОЗМ-72, осколочная заградительная мина). Вторая группа начала их спасение. В результате произошел еще один подрыв.

Ранее в Минобороны РФ эту информацию не подтвердили: "Информация, распространенная одним из российских СМИ, о якобы гибели военнослужащих ВС РФ не соответствует действительности"

По словам собеседника "РБК", три человека погибли, двое получили ранения. Погибли старший лейтенант Кирилл Никонов, капитан Дмитрий Сысков и майор Роман Мицык. По данным источника, они служили в Силах специальных операций ВС России.

Кириллу Никонову было 27 лет. Знакомые военного со ссылкой на его родителей рассказали, что Никонов подорвался на мине. Он родился в Волгодонске (Ростовская область, Россия). Молодой человек служил в воинской части в Подмосковье. У него остались жена и двое детей. Похороны планируются 7 сентября, на Аллее воинской славы Волгодонска. В администрации города сообщили, что не располагают официальной информацией о гибели Кирилла Никонова.

Информации о Дмитрии Сыскове и Романе Мицыке пока нет.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появилось видео из провинции Идлиб в Сирии, где Россия нанесла ряд новых авиаударов по мирным населенным пунктам.