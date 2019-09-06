Появилось видео крушения военного вертолета Ми-8 в России

В сети показали первые минуты после жесткой посадки вертолета Ми-8 в Саратовской области (Российская Федерация).

На видео, опубликованном российскими изданиями, виден объятый огнем вертолет и горящее топливо.

Также можно увидеть, Как над вспыхнувшим летательным аппаратом поднялся столб густого черного дыма.

Как известно, вертолет Ми-8 Минобороны России перевернулся при взлете на аэродроме Сокол в Саратовской области. Пассажиров на борту не было, а экипаж успел вовремя эвакуироваться.

По предварительной версии, авария произошла из-за разрушения стойки шасси. Сейчас расследованием занимается специальная комиссия.

Как сообщал "Апостроф", 3 сентября в России в Ставропольском крае упал военный самолет Су-25УБ.