RU  UA  EN

пятница, 6 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

6 сентября

09:25
Плодили нищих, пока японцы работали: в сети высмеяли "шутку" Путина про секс в России
09:24
Умер один из самых известных диктаторов, свергнутый политиком по прозвищу "Крокодил"
09:16
​Что происходит с гривной перед выходными: официальный курс на 6 сентября
09:12
Зарабатывают на пули для украинцев: как боевики ДНР-ЛНР экспортируют сигареты в Европу
09:09
Где смотреть онлайн Германия - Нидерланды: расписание трансляций
08:56
Так умирает демократия: Супрун поделилась меткой фотожабой на команду Зеленского
08:42
Райский остров превратился в ад: новые фото и видео разрушений на Багамах после урагана "Дориан"
08:25
Появилось видео крушения военного вертолета Ми-8 в России
08:15
На трассе под Львовом машины разворотило в страшной аварии: фото и видео
07:57
После урагана "Дориан" в США небо стало необычного цвета: поразительные фото и видео
07:27
Никаких привилегий: власти показали условия, в которых Зайцева отбывает наказание
07:16
В Киеве произошел жуткий инцидент с женщиной на глазах у дочери: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Появилось видео крушения военного вертолета Ми-8 в России

пятница, 06 сентября 2019, 08:25
переглянути новину українською

В сети показали первые минуты после жесткой посадки вертолета Ми-8 в Саратовской области (Российская Федерация).

На видео, опубликованном российскими изданиями, виден объятый огнем вертолет и горящее топливо.

Также можно увидеть, Как над вспыхнувшим летательным аппаратом поднялся столб густого черного дыма.

Как известно, вертолет Ми-8 Минобороны России перевернулся при взлете на аэродроме Сокол в Саратовской области. Пассажиров на борту не было, а экипаж успел вовремя эвакуироваться.

По предварительной версии, авария произошла из-за разрушения стойки шасси. Сейчас расследованием занимается специальная комиссия.

Как сообщал "Апостроф", 3 сентября в России в Ставропольском крае упал военный самолет Су-25УБ.

Фотовзгляд

Все галереи
Ураган Дориан на Багамах

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тишина сквозь грохот мин: что не так с планом Зеленского на Донбассе

Пять лет Иловайской трагедии: подробности бойни и расследования в Украине

Обрушение дома в Дрогобыче: все подробности трагедии, фото и видео

Эффект Бабченко: подробности резонансного "убийства" под Киевом и спецоперации силовиков

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: