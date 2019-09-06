Сеть взбудоражило огненное ЧП в "министерстве" у боевиков ЛНР: фото

В пятницу, 6 сентября, в оккупированном Луганске произошел крупный пожар в здании так называемого "Министерства юстиции ЛНР".

Об этом сообщает на своей странице в Twitter блогер Necro Mancer.

Как отмечается, инцидент произошел на улице Советской, 75. Пожар был ликвидирован в 15:43. Также сообщается, что двое сотрудников получили легкое отравление продуктами горения.

"Это бурно праздновали присвоение?" – пошутил в комментариях блогер под ником "hochu domoy", прикрепив под сообщением скриншот с новостью о том, что главарь ЛНР Леонид Пасечник "присвоил" Луганску звание "Город-герой".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", во временно оккупированном Луганске произошло смертельное ДТП, в результате которого водитель автомобиля погиб на месте, а еще один человек получил ранения.