На скорости влетел в блокпост: боевик ЛНР устроил жуткое ДТП в Луганске, фото

Во временно оккупированном Луганске произошло смертельное ДТП, в результате которого водитель автомобиля погиб на месте, а еще один человек получил ранения.

Об этом сообщает informator.media.

Авария произошла в поселке Юбилейный. Известно, что легковой автомобиль врезался в бетонные заграждения блокпоста местных боевиков.

Водитель авто скончался на месте. Перед аварией автомобилист ехал в сторону блокпоста боевиков с высокой скоростью и не снизил ее.

В соцсетях сообщают, что в аварии погиб один из сотрудников местной "полиции", а еще один "полицейский" был доставлен в больницу.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевики ЛНР отметились наглой выходкой на Донбассе.

Также ранее ранее волонтер показал фото разведчиков ЛНР в Станице Луганской, находящейся под контролем Украины.