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мВ университете в Запорожье вспыхнул сильный пожар: опубликованы фото

суббота, 07 сентября 2019, 12:18
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Ранним утром 7 сентября в Национальном университете "Запорожская политехника" произошел пожар.

Как сообщает региональная пресса, здесь загорелась аудитория во втором корпусе "Машинки".

К ликвидации возгорания были привлечены 50 сотрудников ГСЧС, которые прибыли на место происшествия на 15-ти автомобилях.

Прибывшие на место спасатели приняли меры по недопущению распространения огня на большие территории.

Что касается причин возгорания, то они устанавливаются экспертами. По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал.

В полиции пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в курортном городе Приморск Запорожской области прогремел взрыв, в результате которого загорелась электроподстанция.

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