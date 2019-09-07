мВ университете в Запорожье вспыхнул сильный пожар: опубликованы фото

Ранним утром 7 сентября в Национальном университете "Запорожская политехника" произошел пожар.

Как сообщает региональная пресса, здесь загорелась аудитория во втором корпусе "Машинки".

К ликвидации возгорания были привлечены 50 сотрудников ГСЧС, которые прибыли на место происшествия на 15-ти автомобилях.

Прибывшие на место спасатели приняли меры по недопущению распространения огня на большие территории.

Что касается причин возгорания, то они устанавливаются экспертами. По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал.

В полиции пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в курортном городе Приморск Запорожской области прогремел взрыв, в результате которого загорелась электроподстанция.