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В Украине поймали интернет-торговца оружием и боеприпасами: фото

суббота, 07 сентября 2019, 23:56
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Служба безопасности Украины задержала предпринимателя из Чернигова, который хранил и продавал в сети военные средства поражения - оружие и боеприпасы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Силовики обнаружили оружие в ходе следственных действий в гаражном помещении и по месту жительства фигуранта дела.

"Правоохранители изъяли 3 пулемета Дегтярева Пехотных, 4 винтовки калибра 7,62 мм, прицельное устройство к переносному противотанковому ракетному комплексу "Метис", более 1200 патронов различного калибра, глушители к автомату АК-74", - отметили в СБУ.

Также были обнаружены взрывоопасные предметы, ударно-спусковые механизмы к автомату АКМ, комплектующие к разному оружию и оборудование для восстановления и переоборудования средств поражения.

Как сообщал "Апостроф", бельгийского торговца оружием Жака Месье задержали в городе Эвора (Португалия) в рамках совместной операции правоохранительных органов Бельгии, Франции и Португалии.

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