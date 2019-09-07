В Украине поймали интернет-торговца оружием и боеприпасами: фото

Служба безопасности Украины задержала предпринимателя из Чернигова, который хранил и продавал в сети военные средства поражения - оружие и боеприпасы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Силовики обнаружили оружие в ходе следственных действий в гаражном помещении и по месту жительства фигуранта дела.

"Правоохранители изъяли 3 пулемета Дегтярева Пехотных, 4 винтовки калибра 7,62 мм, прицельное устройство к переносному противотанковому ракетному комплексу "Метис", более 1200 патронов различного калибра, глушители к автомату АК-74", - отметили в СБУ.

Также были обнаружены взрывоопасные предметы, ударно-спусковые механизмы к автомату АКМ, комплектующие к разному оружию и оборудование для восстановления и переоборудования средств поражения.

Как сообщал "Апостроф", бельгийского торговца оружием Жака Месье задержали в городе Эвора (Португалия) в рамках совместной операции правоохранительных органов Бельгии, Франции и Португалии.