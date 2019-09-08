RU  UA  EN

воскресенье, 8 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

8 сентября

10:00
Под Николаевом опасный преступник захватил заложницу: подробности жуткого ЧП и фото
09:47
Хабиб - Порье: полное видео боя за чемпионский пояс UFC
09:37
Как украинцы и россияне встречали своих пленных: появилось показательное видео
09:36
В Киеве произошло смертельное ЧП с мужчиной на озере: фото
09:31
В России вспыхнул мощный пожар на границе с Украиной: опубликовано видео
09:07
Заходили в "мясорубку": украинский танкист рассказал о жестоких боях за ДАП
09:00
Иммунитет, витамины и омоложение: известный гинеколог назвала топ-5 мифов о женском здоровье
08:50
Попросил сигарету и умер: в Киеве произошло загадочное ЧП, фото и видео
08:27
На популярном российском курорте внезапно выпал снег: фото и видео
08:08
Пляжи еще не опустели: появилось интересное видео с курорта Кирилловка
08:03
Путин в день освобождения пленных отметился пикантным фото: в сети ажиотаж
07:43
Появилось фото украинского бойца, погибшего от пули снайпера на Донбассе
Все новости

Под Николаевом опасный преступник захватил заложницу: подробности жуткого ЧП и фото

воскресенье, 08 сентября 2019, 10:00
переглянути новину українською

В пятницу, 6 сентября, в Николаевской области злоумышленник обокрал квартиру, а потом взял в заложницу свою квартирантку.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Правоохранителям города Южноукраинск поступил звонок от 33-летней местной жительницы о том, что в ее отсутствие неизвестный проник в ее квартиру. Она отметила, что вор украл у нее золотые украшения, деньги и мобильный телефон.

На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и эксперт. Сержант полиции Константин Безух и участковый офицер полиции старший лейтенант Константин Сорока начали проводить обход многоэтажных домов. Они услышали в одной из квартир женский крик о помощи. Войдя в помещение, правоохранители увидели мужчину, который держал нож у шеи женщины и, толкая ее силой к балкону, выражал намерение выпрыгнуть вместе с ней.

Не теряя времени на раздумья, Безух бросился к злоумышленнику, который вместе с жертвой находился уже на балконе седьмого этажа и готовился прыгнуть с него. Полицейский успел вырвать женщину из рук нападавшего, да и его самого спас от падения, когда он все же совершил попытку выпрыгнуть. Однако вор достал нож и при задержании нанес полицейскому ножевое ранение правой руки.

Как выяснилось, ранее судимый за имущественные преступления мужчина действительно совершил квартирную кражу в соседнем с собственным домом. Находясь у себя дома, он увидел, что полицейские разыскивают преступника. Поэтому, не желая быть уличенным в совершенной квартирной краже, бывалый вор пригрозил своей 29-летней квартирантке ножом, чтобы последняя сидела тихо. Но услышав, как полицейские стучат в дверь их квартиры, женщина не растерялась и изо всех сил позвала на помощь.

В доме злоумышленника было обнаружено похищенное им имущество потерпевшей - золотые серьги, кольцо, деньги и мобильный телефон, которым он еще не успел распорядиться.

Полицейский, получивший ранения, был доставлен в больницу, где медики оказали ему неотложную помощь.

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Им оказался 36-летний житель Южноукраинска, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, недавно освободился из мест лишения свободы и имеющий непогашенную судимость.

После проведения необходимых следственных действий потерпевшей будет возвращено ее имущество.

Сейчас в местной прокуратуре решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 185 УК Украины "Кража" и частью 2 статьи 345 УК Украины "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Согласно санкциям статей ему грозит наказание от ограничения свободы на срок до пяти лет до лишения свободы на срок до шести лет.

Как сообщал "Апостроф", 7 июля во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Одессу, в городе неизвестный захватил в заложницы сотрудниц кредитного учреждения.

Фотовзгляд

Все галереи
Украинские политзаключенные и военнопленные вернулись домой

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тишина сквозь грохот мин: что не так с планом Зеленского на Донбассе

Пять лет Иловайской трагедии: подробности бойни и расследования в Украине

Обрушение дома в Дрогобыче: все подробности трагедии, фото и видео

Эффект Бабченко: подробности резонансного "убийства" под Киевом и спецоперации силовиков

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: