Смертельное ДТП с иностранцами под Запорожьем: появилось видео первых минут после аварии

В интернете обнародовали видео первых минут после страшного ДТП в Запорожской области, в результате которого погибли четыре человека, в том числе гражданка Турции.

Соответствующее видео опубликовано на странице "Типичный Мелитополь" в Instagram.

Предварительно, причиной аварии стало то, что Fiat Doblo выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2104.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ, житель Мелитопольского района 1983 года рождения, и его две пассажирки, жительница Мелитопольского района, 1953 года рождения, и гражданка Турции, 1963 года, скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля Fiat, военнослужащий 1984 года рождения, скончался в больнице.

Четыре пассажира автомобиля ВАЗ - двое малолетних детей, жители Мелитопольского района 2010 и 2011 годов рождения, и двое граждан Турции, женщины 1972 и 1982 рождения, госпитализированы в больницу.

Как сообщал "Апостроф", 6 сентября в Киеве на улице Газопроводная фура наехала на пешехода.