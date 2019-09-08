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Выбросили ребенка из окна: в сети рассказали о жутком ЧП с подростками под Днепром

воскресенье, 08 сентября 2019, 10:51
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В субботу, 7 сентября, с окна недостроенного здания подростки выбросили своего сверстника.

Об этом сообщает пользователь сети Владислава Запорожец в группе "Типичный Днепродзержинск (Каменское)" в Facebook.

Инцидент произошел в здании недостроенного детского сада. ЧП увидели жители соседнего дома.

"Вызвали скорую, полицию. Полицию уже не в первый раз вызываю. Но почему то всем всегда пофиг. Сегодня ребёнок чудом жив. Полиция спихивает на городскую власть", - написала пользователь.

Состояние здоровья пострадавшего, а также другие детали пока неизвестны. Официальных комментариев полиции о чрезвычайном происшествии тоже нет.

Пользователей интернета возмутила ситуация и они прокомментировали ее.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Запорожье в Шевченковском районе города 23 августа в 19:30 возле магазина АТБ подростки напали на 13-летнюю девочку.

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