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В самое яблочко: ВСУ мощно ударили по боевикам на Донбассе

понедельник, 09 сентября 2019, 17:31
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Украинские бойцы нанесли успешный удар по войскам боевиков в районе Горловки на линии разграничения в Донецкой области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

По его словам, удар был нанесен по взводному опорному пункту (ВОПу) боевиков так называемой ДНР. Дальнейшие детали волонтер пообещал сообщить позже.

"Тут наша пехота под Горловкой снова что-то уничтожила. И хорошо попали. В самое, что ни на есть, яблочко. Издалека, в самую вершину. Вот прям в ту точку, где был ВОП. Пока это вся информация. Чуть позже подробней", – написал Мысягин.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", украинские военные в зоне проведения Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе провели успешную операцию без применения оружия, вынудив боевиков бежать.

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