На Донбассе люди погибли в огненном ДТП: опубликованы фото

Во вторник, 10 сентября около полуночи на выезде из Марьинки Донецкой области в результате аварии вспыхнул легковой автомобиль, погибли два человека.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управление ГСЧС Украины в Донецкой области.

В районе 00:30 сообщение о ДТП поступило в Службу спасения "101".

Прибывшие на место спасатели приступили к тушению пожара. В ходе тушения внутри авто были обнаружены два человека, они не смогли выбраться и погибли.

Возгорание было ликвидировано в 00:55.

В данный момент специалисты на месте происшествия устанавливают обстоятельства аварии.

Как сообщал "Апостроф", также ночью 10 сентября на Столичном шоссе в Киеве произошло серьезное ДТП, в котором пострадали три человека. Водитель Renault с тремя пассажирами двигался в сторону центра. Перед поворотом автомобиль вылетел на зеленую зону, где снес столб и несколько раз перевернулся.