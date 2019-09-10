Разнесли в щепки: появились фото мощного удара ВСУ по боевикам на Донбассе

Украинские военные в зоне боевых действий на Донбассе нанесли мощный удар по врагу в ответ на его провокационные действия.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер и нардеп Юрий Мысягин.

"Про успех нашей пехоты в зоне боевых действий. Район оккупированной Горловки, в разгар очередного обострения, когда происходил обстрел наших позиций, боевая группа одного из пехотных батальонов 53-й бригады скрытно выдвинулась вперед, выбрала позицию и из ПТУР уничтожила ВОП (временный опорный пункт, - "Апостроф") террористов, расположенный на самом верху террикона. Причем хватило одного выстрела", - отметил он.

По словам волонтера, видео удара нельзя выкладывать в открытый доступ, чтобы не навредить украинским бойцам, но и по фото ситуация ясна.

На первом снимке снизу слева красная точка - это хвостик той самой выпущенной "птички", которая летит на встречу.

"Птичка" уже на подлете.

Нет больше целого ВОПа.

"Разнесли в щепки. Одна "птичка" - один ВОП террористов", - подытожил Мысягин.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", украинские военные в зоне проведения Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе провели успешную операцию без применения оружия, вынудив боевиков бежать.