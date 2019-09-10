Северная Корея совершила очередную вооруженную провокацию

Северная Корея провела пуски двух новых ракет, которые 10 сентября были выпущены в сторону Японского моря.

По данным местных агентств, пуски были совершены сразу после того, как руководство КНДР выразило готовность вернуться к переговорам с США о будущем своей ядерной программы.

Это уже восьмые пуски с момента последней встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

В Министерстве обороны Японии пока не подтвердили информацию о том, что северокорейские баллистические ракеты попали в ее территориальные воды. Здесь подчеркнули, что в данный момент нет немедленной угрозы национальной безопасности.

В Администрации США уже также заявили, что в курсе сообщений о северокорейских пусках.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на испытании нового оружия КНДР, которое прошло 9 августа, лично присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.