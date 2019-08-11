КНДР показала впечатляющие фото ракетных испытаний: в сети заметили интересную деталь

На испытании нового оружия КНДР, которое прошло 9 августа, лично присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Как сообщает Reuters, оружие было разработано в соответствии с местностью страны.

Тем временем в Южной Корее заявили, что Северная Корея выпустила две ракеты ближнего радиуса действия. Здесь уверены, что на такие действия власти КНДР пошли для демонстрации силы против новых совместных военных учений Сеула с военными США.

Как известно, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что ему пришло письмо от Ким Чен Ына, в котором тот извинился за ракетные испытания.

Западные СМИ отмечают, что в августе КНДР провела несколько запусков ракет: 2,6 и 9 августа.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появилась жесткая карикатура на встречу Трампа с Ким Чен Ыном.