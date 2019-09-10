Столб дыма виден издалека: появилось видео сильного пожара у метро "Олимпийская" в Киеве

10 сентября в центре Киева возле станции метро "Олимпийская" произошел масштабный пожар.

Как сообщают столичные паблики в социальных сетях, возгорание произошло по улице Большая Васильковская, 65.

К месту чрезвычайного происшествия прибыли несколько автомобилей пожарных, однако огонь пока затушить не удается.

Судя по опубликованным в сети кадрам, столб черного дыма можно увидеть за несколько сотен метров от места инцидента.

Городские власти пока официально не комментировали событие. Причины пожара устанавливаются. Также неизвестно, есть ли в результате возгорания пострадавшие.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", за день до этого, в понедельник, 9 сентября, на свалках Васильковского и Сквирского района Киевской области одновременно произошли возгорания.