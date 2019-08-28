В Дрогобыче при взрыве обрушился жилой дом: первые фото и детали смертельного ЧП

В ночь на среду, 28 августа, в городе Дрогобыч, Львовской области, в жилом доме произошел взрыв, в результате которого обрушился один подъезд.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По предварительной информации, причиной обрушения стал взрыв бытового газа. По состоянию на 6 утра, под завалами был обнаружен один погибший. 7 человек госпитализировано, в том числе 3 ребенка.

Трагедия произошла на улице Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме, около 02:45. Вследствие взрыва произошло обрушение одного подъезда с первого по четвертый этаж.

Спасатели продолжают разбирать завалы. На месте работают правоохранители, взрывотехники, кинологи.

Полицейские открыли криминальное производство по факту взрыва.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 26 августа в городе Борисполь Киевской области в жилом доме случился взрыв газа.