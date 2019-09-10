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В Киеве устроили кровавую резню из-за замечания: подробности и фото

вторник, 10 сентября 2019, 17:54
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Во вторник, 10 сентября, в Киеве в Оболонском районе мужчина получил несколько ножевых ранений в спину за сделанное замечание.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции столицы.

Известно, что пострадавшего мужчину госпитализировали, его состояние стабильное.

Полицейские оперативно задержали нападавшего, он пытался бежать.

Согласно сообщению полиции, компания мужчин во дворе жилого дома распивала спиртные напитки. К ним подошел местный житель 56 лет и попросил вести себя прилично. Между ними возник словесный конфликт, в ходе которого один из отдыхающих отошел и вернулся с ножом и ударил им потерпевшего.

"После совершенного злоумышленник скрылся, но оперативники полиции быстро вышли на след нападающего и задержали его ... Известно, что фигурант - 54-летний киевлянин, который ранее уже имел проблемы с законом. Орудие преступления - нож - изъяли и вместе с другими вещественными доказательствами направили на экспертизу", - рассказал начальник Оболонского управления полиции Виталий Быков.

Следователи начали производство по ч. 2 ст.15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) УК Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве произошел конфликт со стрельбой среди пассажиров троллейбуса.

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