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Детей срочно забирали из школ: появился рассказ очевидцев взрывов на военных складах в Калиновке

среда, 11 сентября 2019, 16:56
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Жители села, расположенного неподалеку от Калиновки (Винницкая область), где на военных складах в среду, 11 сентября, прогремела серия из десяти взрывов, спустя несколько минут после ЧП, принялись эвакуироваться.

Об этом пишет "Обозреватель".

Как рассказал сельский голова этого села Андрей Вовк, около 12 часов дня 11 сентября послышались взрывы, в селе началась паника.

"Взрывы были не настолько мощными, чтобы выбить стекла, но их было очень хорошо слышно", – добавил он.

При этом, многие местные жители в спешке начали покидать село на автомобилях. Но уже спустя несколько часов, когда стало понятно, что "пожар локализован и ситуация под контролем", они начали возвращаться назад.

"Дыма у нас в селе не было, потому что взрывы произошли с противоположной от села стороны, ветер тоже дул не в нашу сторону", – рассказал сельский голова.

По его словам, несмотря на это, "всех детей из школы отправили по домам" с заданием собрать все необходимое на случай эвакуации.

Отметим, что это уже второе ЧП на военных складах в Калиновке. Первое произошло в ночь с 26 на 27 сентября 2017 года. Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Мощный пожар и взрывы на складе боеприпасов под Винницей: главные подробности фото и видео.

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