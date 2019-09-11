На складах Минобороны в Калиновке снова прогремели взрывы: фото и видео

На складах Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области произошло около 10 взрывов. Пострадавших нет.

Инцидент произошел около 11:30, говорится в оперативной информации Минобороны.

На место происшествия отбыла оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По состоянию на сейчас на территории арсенала работают специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, работники Национальной полиции и Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины. Продолжается локализация места возгорания.

По предварительной информации, задымление произошло из-за горения около двух гектаров сухой травы. Угроз для военнослужащих и гражданского населения нет. Ситуация контролируемая.

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