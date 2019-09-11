Названа причина новых взрывов на военных складах в Калиновке

Стала известна причина взрывов на военных складах в Калиновке (Винницкая область), которые прогремели днем в среду, 11 сентября.

Об этом сообщает ТСН.

Так, вспыхнул порох от боеприпасов, которые лежат в траве с 2017 года, и которые до сих пор не утилизировали. Как признался командир части Николай Батюк, солдаты переносили боеприпасы, вспыхнул порох, а от него - сухая трава.

"Брался порох тот, что валяется. Поверхностное разминирование проводилось. При перемещении один пороховой заряд загорелся", - рассказал он.

Через несколько часов огонь удалось отсечь от складов с боеприпасами. На место сразу прибыли военные прокуроры, начали проверку. По факту служебной халатности открыто уголовное производство.

Виновным в пожаре и взрывах грозит от 5 до 7 лет заключения.

Как сообщал "Апостроф", ранее появился рассказ очевидцев взрывов на военных складах в Калиновке.