Названо имя молодого бойца ВСУ, погибшего на Донбассе: в сети волна скорби

10 сентября вблизи Авдеевки Донецкой области погиб еще один воин - старший солдат Юрий Бурдейный.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Черкасской облгосадминистрации Игорь Шевченко.

По его словам, Юрий был родом из Черкасской области, он служил старшим разведчиком-оператором разведывательной роты.

В социальных сетях покатилась волна скорби, украинцы выражают соболезнования родным героя.

Как сообщал "Апостроф", в августе 2019 года в зоне боевых действий на Донбассе погибли семь украинских военных. Четверо воинов, военнослужащих 36-й бригады морской пехоты, погибли в один день, 6 августа, попав под обстрел террористов из РПГ под Павлополем.

10 сентября стало известно, что украинские военные в зоне боевых действий на Донбассе нанесли мощный удар по врагу в ответ на его провокационные действия.