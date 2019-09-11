Не захотела встречаться: в Польше мужчина жестоко убил украинку, подробности трагедии

В среду, 11 сентября, в Польше убили 26-летнюю украинку: гражданин Польши застрелил девушку из пистолета в общественной прачечной, где она работала.

Об этом сообщает польское издание Interia.pl.

"Характер убийства указывает на то, что оно было совершено сознательно, направлено против конкретного лица. Свидетелями трагедии были другие работники прачечной. Раненую сотрудницу не удалось спасти",- заявил представитель полиции Любуского воеводства Марцин Малуда.

Как передают местные СМИ, 26-летний мужчина застрелил знакомую украинку, потому что она не хотела встречаться с ним.

После убийства злоумышленник сбежал в Германию. Недалеко от Берлина дорогу ему преградили местные полицейские. Он вышел из автомобиля и направил на них оружие, после чего полиция открыла огонь на поражение.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинку жестоко убили в Германии.