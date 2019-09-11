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Объявлена награда за данные про "ювелирных" налетчиков, грабивших магазины в Киеве: фото и видео

среда, 11 сентября 2019, 16:02
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Полиция Киева объявила награду 100 тысяч гривен за информацию, которая поможет установить местонахождение подозреваемых в ограблении столичных ювелирных магазинов.

Налетчики совершили ряд нападений в 2018-2019 годах, передает пресс-служба полиции.

Во время налета один из грабителей заходил в магазин, а два сообщника дежурили у входа. После ограбления грабители расходились в разные стороны, чтобы их не зафиксировали камеры наблюдения.

Как выглядят преступники:

1. Возраст 30-35 лет, рост - 180-185 см. Худощавый, с короткой прической. Может быть одет в спортивную куртку с темными полосками вдоль рукавов и вставками на груди, синие джинсы, темную обувь. На голове - серая панама с красным и белым ободками.

2. Возраст 40-45 лет, рост - 175-180 см. Среднего телосложения, темные короткие волосы с лобными залысинами, смуглый. Может быть одет в темно-синюю футболку, темные брюки и обувь. С собой может иметь черную спортивную кофту.

3. Возраст 40-45 лет, рост - 180-185 см. Крепкого телосложения, лысый. Может быть одет в черную футболку с буквой "В" белого цвета на груди, темные брюки и обувь.

Всех, кто владеет информациях о преступниках, полиция просит звонить по номерам 066-093-85-04 или 102.

Как сообщал "Апостроф", 26 августа в Деснянском районе Киева вооруженный обрезом мужчина ворвался в ювелирный магазин, разбил две витрины и вынес все украшения.

В конце июля в Киеве грабитель с ружьем совершил неудачную попытку нападения на ювелирный магазин - охраннику удалось дать отпор преступнику.

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