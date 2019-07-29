Вооруженное нападение на ювелирку в Киеве: опубликовано фото налетчика

Камеры наблюдения успели зафиксировать преступника, который 28 июля совершил попытку ограбления ювелирного магазина в Голосеевском районе Киева.

Соответствующее фото опубликовано полицией столицы.

Грабитель вошел в магазин и достал из пакета ружье, однако на него сразу же бросился охранник, которому удалось отвести ствол в сторону. Злоумышленник выстрелил и попытался перезарядить ружье, однако охранник не дал ему это сделать. Осознав, что нападение провалилось, грабитель сбежал.

По факту нападения было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Сейчас полицейские проводят все необходимые меры для установления личности и местонахождения фигуранта. Камеры видеонаблюдения зафиксировали предполагаемого нападающего, поэтому просим граждан, кто владеет какой-либо информацией о данном лице, сообщить на 102", – говорится в сообщении полиции.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Борисполе (Киевская область) произошло дерзкое ограбление ювелирного магазина на 5 миллионов гривен.