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В Киеве совершили вооруженное нападение на ювелирку: фото

понедельник, 26 августа 2019, 20:01
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В понедельник, 26 августа, в Деснянском районе Киева вооруженный обрезом грабитель ворвался в ювелирный магазин.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Нападение обошлось без пострадавших — охранник в момент ограбления вышел из магазина, а продавцов преступник предупредил, что ему лучше не мешать. После этого он разбил две ювелирные витрины, забрал из них украшения и скрылся. На месте преступления работали следственно-оперативные группы столичного главка и Деснянского управления полиции.

В частности, усилия полицейских направлены на получение записей с камер наблюдения.

Если злоумышленника удастся задержать, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества по статье 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 28 июля в Киеве мужчина совершил разбойное нападение на ювелирный магазин.

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