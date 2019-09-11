Офицер ВСУ указал на свежие фото кадровых военных Путина на Донбассе

В сети показали очередное подтверждение того, что на востоке Украины воюют кадровые российские военные.
Так, свежие кадры опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан.
В социальных сетях он рассказал о волонтере боевиков Евгении Скрипнике, который регулярно выкладывает фотографии кадровых российских военных в составе боевиков ДНР.
"В этих случаях можно твердо утверждать, что боевики находится как раз на позициях где кадровые военнослужащие ВС РФ", - написал он и опубликовал несколько скриншjтов со страниц Скрипника в социальной сети "ВКонтакте".
Ранее "Апостроф" сообщал, что Россия не признает своего участие в войне на востоке Украины, потому в обмене не участвуют военнопленные на оккупированном Донбассе.