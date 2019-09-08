Что не так с обменом пленными: в Украине указали на победу шантажиста Путина

Россия не признает своего причастия к войне на востоке Украины, потому в обмене не участвуют военнопленные на оккупированном Донбассе.

Об этом сообщает главный редактор "Новинарні" Дмитрий Лыховий на своей странице в Facebook.

"Москва не передает Украине пленных с ОРДЛО - спецназовцев Коринькова, Глондаря, танкиста Пантюшенко, которые остаются в плену с начала 2015 года, не выдает еще почти полсотни украинских военных - заложников на оккупированной территории Донбасса", - написал он.

По словам Лыховия, Россия, кроме крымчан, своего агента Вышинского и других "сепаров" и их приспешников, забирает боевика так называемой ДНР Цемаха - то есть того, кто непосредственно причастен к боевым действиям на Донбассе, убивал там украинских военных и имеет прямое отношение к сбитому самолету рейса МН17. Забирает сепарскую террористку Просолову, которая убила офицера СБУ Хараберюша. Забирает своих кадровых военных Агеева и Гаджиева, взятых в плен ВСУ именно на Донбассе.

"Конечно, мы очень рады освобождению Сенцова, Кольченко, Карпюка, военнопленных моряков и других (всего 35 человек). Обмен 35 на 35. Но это очень неравноценный обмен. Ведь в плену РФ (вне ОРДЛО) остаются десятки украинских заложников, которых после этого фактически не на кого менять, если говорить о интересных Путину персонажах и гражданах России. Это и десятки крымских татар, и около десятка фигурантов дела "крымских диверсантов" (вспомните - Штыбликов, Бессарабов, Дудка и другие), и десятки других украинских политзаключенных с материка", - отметил главред.

По данным омбудсмен Денисова, это всего более 110 пленных. Также в плену ОРДЛО остаются более сотни украинцев - это и военные, и гражданские. В частности, это Стас Асеев.

"В обмене 7 сентября, по всей видимости, Путин забирает граждан России и тех наших "сепаратистов", которые ему ценные. Он на этом настоял, он умеет шантажировать, и он добился выгодной ему схемы обмена. Если учесть, что 24 моряков Путин должен был и так освободить по решению трибунала в Гамбурге, а Цемах за решеткой имел бы огромное значение не только для Украины, но и Нидерландов и ЕС, - вот и имеем вывод о проигрыше этого обмена Киевом", - написал Лыховий.

Он подчеркнул, что нынешний обмен - это гуманитарный шаг в целом в правильном направлении. Но это шаг ценой огромных уступов.

"Подправить ситуацию мог бы только следующий обмен (обмены) - с освобождением заложников, содержащихся в ОРДЛО, в Крыму, в России. Но в дальнейшем у нас фактически нет россиян в "обменном фонде", чтобы освобождать с России более сотни наших соотечественников. Президент Зеленский акцентировал на том, что сегодня выполнен первый этап его договоренностей с Путиным. Какими будут следующие уступки?", - подытожил Дмитрий Лыховий.

Как сообщал "Апостроф", адвокат Марк Фейгин назвал имена украинских политзаключенных, которых включили в обмен между Украиной и Россией, запланированный на 7 сентября.