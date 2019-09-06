В Киеве произошел жуткий инцидент с женщиной на глазах у дочери: фото и видео

В четверг, 5 сентября, в Киеве произошел вопиющий инцидент: в парке Андрея Малышко мужчина, угрожая ножом, изнасиловал 38-летнюю женщину на глазах у ее 14-летней дочери.

Об этом сообщает Информатор.

В тот вечер пострадавшая со своими друзьями дожидалась с работы 14-летнюю дочь, которая подрабатывает в одном из кафе баристой. Компания отдыхала на лавочке в парке Андрея Малышко.

В момент, когда девушка подошла к матери и ее друзьям, они услышали крики о помощи, которые доносились из глубины парка. Компания бросилась на выручку. Подбежав к месту событий, они увидели злоумышленника, в руках которого был нож. На вид мужчине было около 30 лет. Он вел себя агрессивно и напал на пожилого мужчину из компании. После чего он схватил 38-летнюю пострадавшую за волосы и приставил нож к ее горлу.

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Угрожая, злоумышленник затащил женщину за дерево и заставил ее заняться с ним оральным сексом. После этого он изнасиловал ее без использования презерватива, а следы спермы вытер ее же пиджаком. Все это время дочь и другие свидетели происходящего пытались помешать насильнику, однако тот угрожал им ножом и не давал подойти близко.

После того как мужчина закончил насиловать потерпевшую, он убежал во дворы жилых домов, расположенных недалеко от парка. Очевидцы немедленно вызвали полицию. Преступника задержали.

Известно, что пострадавшая от рук насильника женщина воспитывает пятерых детей.

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