В Чернобыльской зоне пытаются потушить пылающий лес: фото и видео пожара

На территории Чернобыльской зоны отчуждения уже вторые сутки продолжается масштабный лесной пожар.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

Как отмечается, возгорание возникло 11 сентября в 12:25 на территории Дымарского лесничества, на границе Чернобыльской зоны. По данным спасателей, загорелась лесная подстилка. Горит отдельными ячейками, местами переходя в верховой пожар.

К тушению пожара привлечен 101 человек личного состава и 12 единиц техники. Также была привлечена авиация: 2 самолета АН-32П и вертолет МИ-8.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на военном полигоне вблизи Клугино-Башкировки в Харьковской области произошел серьезный пожар, сопровождавшийся взрывами боеприпасов.