Погиб смертью храбрых: появилось фото бойца ВСУ, убитого врагом на Донбассе

В сети опубликовали данные и фотографию украинского военного, который погиб во время боевых действий на востоке Украины.

Как говорится в сообщении 1-го отдельного батальона морской пехоты в Facebook, за Украину жизнь отдал прапорщик Николай Обуховский.

По данным батальона, он погиб на посту с оружием в руках. Вместе с ним погиб еще один украинский военный.

"Ребята выполняли свой долг и погибли на посту с оружием в руках, командир и подчиненный погибли вместе смертью храбрых", - говорится в сообщении.

Побратимы называют Обуховского опытным воином, который воевал на Донбассе с начала российской агрессии.

"Вышел из Дебальцево и продолжил службу. Имел большую любовь к небу и опыт в парашютном деле. Очень любил свою службу, никогда не отступал назад, хотел победы и всегда подтверждал это делом. У Николая Николаевича осталась маленькая дочь и жена..." - пишут в батальоне.

Николай Обуховский (слева) и Александр Линчевский (справа)

Ранее "Апостроф" сообщал, что вместе с Обуховским в момент обстрела находился Александр Линчевский.