RU  UA  EN

пятница, 13 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

13 сентября

11:40
Готова к главному дню: Собчак показала первое фото в свадебном платье
11:35
Свитолина - Путинцева - 1:1 онлайн видео трансляция
11:30
Зеленский осторожно высказался про освобождение Крыма
11:29
Украина проиграла России антидемпинговый спор: в ВТО вынесли решение
11:25
Угрожали бизнесменам утюгом: появились фото задержания под Киевом вооруженной банды
11:16
Сенцов выступил с яркой речью про тюрьму и сделал Зеленскому необычный "подарок": видео
11:15
Актриса сериала "Богатые тоже плачут" Вероника Кастро оставит кино из-за хейтеров
10:55
Нардеп Дмитрук высказался в пользу выборности губернаторов и бюджетной децентрализации
10:55
Приходила в полицию перед смертью: новые детали убийства украинки в Польше
10:53
Начала пить и винила себя: Деми Мур рассказала, как потеряла ребенка от Эштона Катчера
10:46
В команде Ломаченко сделали заявление о следующем бое
10:33
​У Зеленского назвали сроки присоединения Украины к энергорынку ЕС
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Погиб смертью храбрых: появилось фото бойца ВСУ, убитого врагом на Донбассе

четверг, 12 сентября 2019, 17:47
переглянути новину українською

В сети опубликовали данные и фотографию украинского военного, который погиб во время боевых действий на востоке Украины.

Как говорится в сообщении 1-го отдельного батальона морской пехоты в Facebook, за Украину жизнь отдал прапорщик Николай Обуховский.

По данным батальона, он погиб на посту с оружием в руках. Вместе с ним погиб еще один украинский военный.

"Ребята выполняли свой долг и погибли на посту с оружием в руках, командир и подчиненный погибли вместе смертью храбрых", - говорится в сообщении.

Побратимы называют Обуховского опытным воином, который воевал на Донбассе с начала российской агрессии.

"Вышел из Дебальцево и продолжил службу. Имел большую любовь к небу и опыт в парашютном деле. Очень любил свою службу, никогда не отступал назад, хотел победы и всегда подтверждал это делом. У Николая Николаевича осталась маленькая дочь и жена..." - пишут в батальоне.

Николай Обуховский (слева) и Александр Линчевский (справа)

Ранее "Апостроф" сообщал, что вместе с Обуховским в момент обстрела находился Александр Линчевский.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тишина сквозь грохот мин: что не так с планом Зеленского на Донбассе

Пять лет Иловайской трагедии: подробности бойни и расследования в Украине

Обрушение дома в Дрогобыче: все подробности трагедии, фото и видео

Эффект Бабченко: подробности резонансного "убийства" под Киевом и спецоперации силовиков

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: