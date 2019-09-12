Погиб смертью храбрых: появилось фото бойца ВСУ, убитого врагом на Донбассе

В сети опубликовали данные и фотографию украинского военного, который погиб во время боевых действий на востоке Украины.
Как говорится в сообщении 1-го отдельного батальона морской пехоты в Facebook, за Украину жизнь отдал прапорщик Николай Обуховский.
По данным батальона, он погиб на посту с оружием в руках. Вместе с ним погиб еще один украинский военный.
"Ребята выполняли свой долг и погибли на посту с оружием в руках, командир и подчиненный погибли вместе смертью храбрых", - говорится в сообщении.
Побратимы называют Обуховского опытным воином, который воевал на Донбассе с начала российской агрессии.
"Вышел из Дебальцево и продолжил службу. Имел большую любовь к небу и опыт в парашютном деле. Очень любил свою службу, никогда не отступал назад, хотел победы и всегда подтверждал это делом. У Николая Николаевича осталась маленькая дочь и жена..." - пишут в батальоне.
Николай Обуховский (слева) и Александр Линчевский (справа)
Ранее "Апостроф" сообщал, что вместе с Обуховским в момент обстрела находился Александр Линчевский.