Прожил всего 21 год: фото и фамилия молодого гранатометчика, погибшего на Донбассе

В ночь на 12 сентября, от пули снайпера на Донбассе погиб 21-летний украинский боец, гранатометчик Александр Линчевский.

Об этом на своей странице в Facebook пишет глава Черкасской ОГА Игорь Шевченко.

Как отмечается, Александр Линчевский был родом из Шполянского района Черкасской области. Он служил стрелком-помощником гранатометчика.

Боец погиб во время выполнения боевых заданий вследствие обстрела позиций ВСУ со стороны противника возле Волновахи, Донецкой области.

Напомним, 11 сентября в зоне военного конфликта на Донбассе двое украинских военнослужащих погибли, еще один получил тяжелое ранение.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети обнародовали фотографии 21-летнего бойца Вооруженных сил Украины Юрия Бурдейного, который погиб в зоне проведения Операции Объединенных сил во вторник, 10 сентября.