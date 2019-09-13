Суд принял важное решение по одному из виновников огненной трагедии в Одессе

Суд принял решение взять под стражу старшего администратора отеля "Токио стар" в Одессе, в котором при пожаре погибли девять человек.

Как говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Одесской области, женщину арестовали без права внесения залога.

В прокуратуре добавили, что администратора подозревают в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия.

До этого прокуратура сообщала о подозрение двум совладельцам здания. Одного из них арестовали, а в отношении второго выдали разрешение на задержание.

Напомним, огонь вспыхнул в отеле в ночь на 17 августа. Возгорание произошло на втором этаже, его площадь составляла 200 квадратных метров.

Ранее "Апостроф" сообщал, что владелец отеля Вадим Черный уже находится под стражей.