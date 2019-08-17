В Одессе задержали владельца сгоревшего отеля "Токио Стар"

В Одессе правоохранители задержали бизнесмена Вадима Черного - владельца отеля "Токио Стар", где в пожаре погибли 9 человек.

Об этом сообщает информагентство УНИАН.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области, в рамках досудебного расследования следователи областной полиции задержали фактического владельца гостиницы "Токио Стар" В. Черного", - рассказали в прокуратуре.

Сейчас прокуратура готовит указанному лицу подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель девяти человек (часть 2 статья 270 УК Украины) и ходатайство об избрании меры пресечения.

Напомним, огонь вспыхнул в отеле в ночь на 17 августа. Возгорание произошло на втором этаже, его площадь составляла 200 квадратных метров.

В результате трагедии погибли девять человек, их личности устанавливаются. В то же время полиция рассматривает три версии причины возникновения пожара, в том числе – умышленный поджог.

Как сообщал "Апостроф", в Одессе и области после пожара в отеле "Токио Стар" создадут рабочую группу для мониторинга деятельности субъектов временного размещения.