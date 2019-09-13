В Киеве таксист с ножом напал на иностранца и ограбил его: подробности и фото

В Соломенском районе Киева таксист напал с ножом на иностранца и ограбил его, забрав кошелек с 1700 гривен и 1000 турецких лир.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в городе.

Инцидент произошел 9 сентября. Мужчина вызвал такси, чтобы доехать до развлекательного заведения, но внезапно на полпути водитель автомобиля остановился и под угрозой ножа отобрал у пострадавшего кошелек.

Отмечается, что пострадавший обратился в полицию. Вскоре правоохранители установили данные автомобиля и разыскали мужчину 1987 года рождения, который подозревается в совершении данного преступления. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Злоумышленнику объявили о подозрении по части 1 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве в кафе на улице Лютеранской обокрали сотрудника посольства Австрии в Украине.