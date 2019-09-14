На стройке путинского моста в Крым произошло смертельное ЧП: опубликованы фото

В железнодорожном тоннеле на подъездах к Керченскому мосту из оккупированного Крыма произошла авария: один человек погиб, еще один пострадал.

Об этом сообщает издание "Керчь.ФМ".

Как отмечается, в тоннеле произошел обвал. Информацию о происшествии подтвердили в "скорой помощи", сообщив, что второй пострадавший "откопался" сам.

Позже факт аварии подтвердили также представители застройщика железнодорожного подхода к Крымскому мосту со стороны Керчи.

"По факту гибели рабочего 13 сентября на площадке строительства керченского ж/д подхода уполномоченными структурами проводится проверка. С родственниками погибшего сотрудника связались, им будет оказана вся необходимая помощь", – говорится в ответе на информационный запрос журналистов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", россияне похвастались новыми фото стройки на Керченском мосту.