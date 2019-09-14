Семейная пара погибла в аварии в Черновцах: фото и видео с места трагедии

Утром в субботу, 14 сентября, в Черновцах супружеская пара жителей города погибла в дорожной аварии.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Как отмечается, авария произошла около 6 часов утра на улице Героев Майдана. Как установили правоохранители, 34-летний водитель автомобиля Fiat Doblo не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2106 под управлением 65-летнего жителя Черновцов.

От полученных в ДТП травм водитель ВАЗ и его 59-летняя жена погибли на месте аварии. Еще одного 42-летнего пассажира ВАЗ медики осмотрели и отправили домой. Водитель иномарки и его 37-летний пассажир госпитализированы с травмами.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Голосеевском районе Киева в пятницу, 13 сентября, на улице Академика Заболотного, произошло лобовое столкновение двух легковых авто.