Снайпер ВСУ ликвидировал 26-летнего боевика ДНР: фото нового "груза 200"

На Донбассе 8 сентября ликвидировали очередного боевика так называемой ДНР - 26-летнего Виталия Завалишина.

Об этом сообщили в Telegrem-канале Макеевки.

Известно, что боевик был убит украинским снайпером недалеко от Донецка.

В января 2015 года Виталий был занесен в базу "Миротворца". Родом он из Тореза. В 2008 году окончил школу № 8.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети обнародовали фотографии 21-летнего бойца Вооруженных сил Украины Юрия Бурдейного, который погиб в зоне проведения Операции Объединенных сил во вторник, 10 сентября.

В сети опубликовали данные и фотографию украинского военного, который погиб во время боевых действий на востоке Украины. Как говорится в сообщении 1-го отдельного батальона морской пехоты в Facebook, за Украину жизнь отдал прапорщик Николай Обуховский.