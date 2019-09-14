Война набирает обороты: стало известно о большом количестве "300-х" у ВСУ

Волонтер Наталия Иванова рассказала об обострении ситуации на Донбассе, отметив, что только за сутки пятницы, 13 сентября, восемь украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Часом назад - за сегодня восемь раненых, трое из них очень тяжелые. Война набирает обороты. Есть версия, что дальше будет хуже. Я об этом писала, еще летом", - уточнила она.

Кроме того, по словам волонтера, боевики запасаются горюче-смазочными материалами.

"Еще из плохого - враг накапливает горюче-смазочные материалы. Это дает возможность им уйти вперед. Нам нужно свое делать - главное ребята. Нам нужно успевать все делать вовремя", - добавила она.

Подробнее о ситуации в зоне Операции объединенных сил, читайте в материале "Апострофа": Обострение на Донбассе: зачем боевики стягивают технику.