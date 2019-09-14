RU  UA  EN

суббота, 14 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

14 сентября

16:42
По пивку: появились забавные фото и видео Зеленского и Богдана в Днепре
16:40
"Реал" прервал серию неудач в чемпионате Испании: видеообзор
16:40
В Одессе освобожденных из плена моряков встретили овациями: фото и видео
16:18
Шахтер - Заря: стартовые составы
16:14
Нашли на свалке: в Ровно 12-летняя девочка родила ребенка
16:09
Масштабный сбой в работе "ПриватБанка": фото, реакция сети и свежие данные
15:40
На свадьбе Собчак засветился спикер Путина: опубликовано фото
15:15
Карпаты - Ворскла: онлайн видео трансляция матча чемпионата Украины
15:10
Проректор университета в Харькове попала в сепаратистский скандал: опубликовано фото
14:39
Когда стричь волосы в октябре: ищем ответ в лунном календаре 2019 года
14:38
В Украину придут две волны похолодания и новые дожди: прогноз до конца сентября
14:37
Забавная "анатомия": в соцсетях делятся впечатляющими фото в рамках нового TetrisChallenge
Все новости

Война набирает обороты: стало известно о большом количестве "300-х" у ВСУ

суббота, 14 сентября 2019, 08:44
переглянути новину українською

Волонтер Наталия Иванова рассказала об обострении ситуации на Донбассе, отметив, что только за сутки пятницы, 13 сентября, восемь украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Часом назад - за сегодня восемь раненых, трое из них очень тяжелые. Война набирает обороты. Есть версия, что дальше будет хуже. Я об этом писала, еще летом", - уточнила она.

Кроме того, по словам волонтера, боевики запасаются горюче-смазочными материалами.

"Еще из плохого - враг накапливает горюче-смазочные материалы. Это дает возможность им уйти вперед. Нам нужно свое делать - главное ребята. Нам нужно успевать все делать вовремя", - добавила она.

Подробнее о ситуации в зоне Операции объединенных сил, читайте в материале "Апострофа": Обострение на Донбассе: зачем боевики стягивают технику.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тишина сквозь грохот мин: что не так с планом Зеленского на Донбассе

Пять лет Иловайской трагедии: подробности бойни и расследования в Украине

Обрушение дома в Дрогобыче: все подробности трагедии, фото и видео

Эффект Бабченко: подробности резонансного "убийства" под Киевом и спецоперации силовиков

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: