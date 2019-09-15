Представились сотрудниками спецслужб: в Польше задержали украинцев-контрабандистов, фото

В Польше задержали двух украинцев, которые контрабандой перевозили янтарь, а также представились сотрудниками украинских спецслужб.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального антикоррупционного бюро Польши.

В рамках спецоперации по борьбе с контрабандой янтаря в Польше в целом поймали шестерых злоумышленников. Спецоперация, проводимая бюро, касается контрабанды большого количества янтаря из Украины на территорию Республики Польша.

Отмечают, что собранные по этому делу материалы будут направлены в Национальную прокуратуру.

Издание Zaxid.net сообщает, что подозреваемых задержали в одном из ресторанов около 18:00. Кроме украинцев задержаны четыре гражданина Польши.

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