Под Николаевом перевернулась маршрутка с пассажирами: фото с места смертельного ДТП

Во вторник, 2 июля, в Николаевской области столкнулись пассажирский и грузовой микроавтобусы: один человек погиб, еще 15 пострадали.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

Трагедия произошла возле села Благодатное Арбузинского района около 12:30, на 87 км автодороги Н-24 "Николаев – Благовещенское". Столкнулись микроавтобусы Mercedes Benz под управлением 45-летнего водителя и маршрутное такси Mercedes Sprinter сообщением "Николаев – Первомайск", за рулем которого находился 35-летний мужчина.

"По предварительной информации в результате аварии травмы различной степени тяжести получили 15 человек, в том числе оба водителя. Четыре человека госпитализированы в тяжелом состоянии. 25-летняя пассажир рейсового микроавтобуса погибла", - говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 1 июля в Киеве произошло серьезное ДТП с участием маршрутки, которая загорелась.