Расстреляли в собственной квартире: в сети рассказали об убийстве в Мариуполе боевика ДНР, фото

В понедельник, 16 сентября, в Мариуполе в квартире нашли расстрелянным боевика Романа Джумаева.

Об этом сообщает местное издание 0629.

Неизвестные позвонили в дверь квартиры, где жил Роман Джумаев и расстреляли его в упор. По данным медиков, на теле мужчины обнаружены многочисленные огнестрельные раны. Он скончался до приезда "скорой".

Отметим, что убитому Роману Джумаеву было 28 лет. Он уроженец Мариуполя, программист. До 2014 года работал в Киеве, а затем приехал в Донецк и вступил в ряды боевиков "ДНР". Джумаев принимал участие в штурме Донецкого аэропорта и Дебальцево. Летом 2015 года через Россию выехал в Беларусь, где, по информации СМИ, работал менеджером. В 2016 году Джумаев переехал в Россию.

В руки украинских силовиков боевик попал в сентябре 2017 года, когда через Марьинку пытался въехать в Украину, чтобы проведать родственников.

Как сообщал "Апостроф", Джумаева обвиняли в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины. Ему грозило от 8 до 15 лет лишения свободы (с конфискацией или без). По данному делу суд еще длится.