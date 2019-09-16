Снесла людей на тротуаре: в Харькове водитель авто повторила "подвиг" Зайцевой, фото

Поздним вечером в воскресенье, 15 сентября, в Харькове, на улице Сумской, где уже происходила жуткая авария с шестью погибшими и шестью пострадавшими, женщина за рулем Audi сбила на тротуаре четырех пешеходов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что 23-летняя водитель иномарки не справилась с управлением и совершила наезд на пешеходов. С телесными повреждениями 27, 32, 47, 56-летних женщин доставили в больницу", - говорится в сообщении полиции.

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Уточняется, что девушка, сидевшая за рулем иномарки, была трезва.

Напомним, 18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек, еще шестеро были травмированы. Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая была за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова. Суд обоим вынес наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились новые данные по Зайцевой и фото ее "жилья".