Убийство боевика ДНР в Мариуполе: появились данные о подозреваемом

Полиция ищет подозреваемого в убийстве бывшего боевика так называемой ДНР Романа Джумаева.

Об этом сообщает отдел коммуникации Донецкой области.

Джумаев был убит в понедельник, 16 сентября, в Мариуполе, на пороге собственной квартиры.

О выстрелах в квартире многоэтажки в полицию сообщила соседка. В тамбуре было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. Предварительно установлено, что около 11:30 неизвестные позвонили в дверь потерпевшего, а когда тот открыл - застрелили. Предварительная правовая квалификация события - ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Обстоятельства убийства устанавливаются. Сотрудники местной полиции и областного главка принимают меры по установлению и задержанию подозреваемого.

Приметы злоумышленника:

- возраст 30-40 лет;

- рост примерно 180 см;

- телосложение среднее спортивное;

- одет в черные брюки и черную футболку.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", убитому Роману Джумаеву было 28 лет. Он уроженец Мариуполя, программист. До 2014 года работал в Киеве, а затем приехал в Донецк и вступил в ряды боевиков ДНР. Джумаев принимал участие в штурме Донецкого аэропорта и Дебальцево. В руки украинских силовиков боевик попал в сентябре 2017 года, когда через Марьинку пытался въехать в Украину, чтобы проведать родственников.