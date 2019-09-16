Застряли в 90-х: сеть взбудоражило видео жесткой драки в Киеве

Пользователей интернета взволновало видео жесткой драки, которая произошла в одном из жилых комплексов Киева.

Соответствующее видео опубликовано на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"На этот раз конфликт охраны и посетителя [жилого] комплекса. В 21:45 зашли какие-то два мужика. Алексей (охранник) у них, как всегда, культурно поздоровался и поинтересовался, куда они и к кому идут. В ответ пошли сначала фразы "наверх" и "та успокойся", а потом, когда уже все стояли в лифте на 1-м этаже (Алексей дальше не пускал гостей, которых он не знает, наверх), мужик начал отвечать в стиле "че ты меня паришь", "ничего тебе больше не надо сказать", "ты меня бесишь" и т.д.", - сказано в сообщении.

По словам автора поста, молодые люди, судя по их виду и поведению, "застряли" где-то далеко в 90-х. В итоге они сказали охраннику номер квартиры и фамилию, посетителей отпустили наверх. Через некоторое время на обратном пути они устроили драку.

"В этой ситуации, конечно, охраннику не позавидуешь, у него явно должны быть всегда при себе спецсредства, так как с двумя нападающими уже собственными силами справиться проблематично", - добавили в подписи к видео.

Пост бурно комментируют в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве несколько человек устроили драку со стрельбой в ресторане "Каспий", в результате чего одному человеку выстрелили в ногу.