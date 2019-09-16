RU  UA  EN

понедельник, 16 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

16 сентября

07:10
Танці з зірками-2019: кто покинул 4 выпуск, а кто получил рекордный балл
07:03
Отправились на концерт к Кобзону: появились фото свежего "груза-200" у боевиков
06:45
Застряли в 90-х: сеть взбудоражило видео жесткой драки в Киеве
06:30
Гороскоп на 16 сентября: повышения у Близнецов и огорчения у Скорпионов
06:20
Настоящее похолодание близко: синоптики уточнили прогноз по Украине
05:08
Раскол Украины пополам: названа главная опасность "гибридного" плана Путина
03:22
В Германии успешно испытали воздушное такси: подробности и фото
03:00
В оккупированном Донецке устроили интересную "диверсию": фото
02:19
Челси - Валенсия: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
02:04
Доедут не все: сеть ужаснули видео "адской" дороги в Украине
02:00
Где смотреть онлайн Челси - Валенсия: расписание трансляций
01:28
Боруссия - Барселона: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Застряли в 90-х: сеть взбудоражило видео жесткой драки в Киеве

понедельник, 16 сентября 2019, 06:45
переглянути новину українською

Пользователей интернета взволновало видео жесткой драки, которая произошла в одном из жилых комплексов Киева.

Соответствующее видео опубликовано на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"На этот раз конфликт охраны и посетителя [жилого] комплекса. В 21:45 зашли какие-то два мужика. Алексей (охранник) у них, как всегда, культурно поздоровался и поинтересовался, куда они и к кому идут. В ответ пошли сначала фразы "наверх" и "та успокойся", а потом, когда уже все стояли в лифте на 1-м этаже (Алексей дальше не пускал гостей, которых он не знает, наверх), мужик начал отвечать в стиле "че ты меня паришь", "ничего тебе больше не надо сказать", "ты меня бесишь" и т.д.", - сказано в сообщении.

По словам автора поста, молодые люди, судя по их виду и поведению, "застряли" где-то далеко в 90-х. В итоге они сказали охраннику номер квартиры и фамилию, посетителей отпустили наверх. Через некоторое время на обратном пути они устроили драку.

"В этой ситуации, конечно, охраннику не позавидуешь, у него явно должны быть всегда при себе спецсредства, так как с двумя нападающими уже собственными силами справиться проблематично", - добавили в подписи к видео.

Пост бурно комментируют в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве несколько человек устроили драку со стрельбой в ресторане "Каспий", в результате чего одному человеку выстрелили в ногу.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тишина сквозь грохот мин: что не так с планом Зеленского на Донбассе

Пять лет Иловайской трагедии: подробности бойни и расследования в Украине

Обрушение дома в Дрогобыче: все подробности трагедии, фото и видео

Эффект Бабченко: подробности резонансного "убийства" под Киевом и спецоперации силовиков

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: