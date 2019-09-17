В Украине раскрыли резонансное убийство директора крупной компании: фото и все детали

Правоохранители Киевской области раскрыли убийство директора украинской компании немецкого концерна Сaparol Павла Заможного, совершенное в 2016 году.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Прокуратурой Киевской области совместно с ГУ ЧП в Киевской области задержаны участники преступной организации, которые занимались заказными убийствами. Как известно, еще в 2016 году членами банды убит директор крупной компании.

Во вторник, 17 сентября, силовики задержали организатора и исполнителя дерзкого убийства предпринимателя. Также у правоохранителей есть обоснованные подозрения, что на их счету есть еще одно заказное убийство, совершенное в январе 2019 года, которое также раскрыто.

В настоящее время следственные действия продолжаются. Принимаются меры по задержанию всех участников преступной организации.

Напомним, 20 сентября 2016 года директор немецкой фирмы Caparol был застрелен в селе Крушинка Киевской области, где он проживал. На теле убитого найдены три ранения, стреляли из огнестрельного оружия.

В ходе дальнейшего расследования министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в деле об убийстве Заможного рассматривается версия заказного убийства.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве двое преступников проникли в квартиру предпринимателя и ради ограбления пытали мужчину до смерти.