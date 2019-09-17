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В Запорожье по улицам разгуливала полуголая девушка: опубликовано видео

вторник, 17 сентября 2019, 20:30
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Фото: скриншот из видео\Instagram

В Запорожье задержали девушку, которая гуляла по городу обнаженной.

Соответствующее видео опубликовано на Instagram-канале onenewszp.

Девушка ходила по улицам без одежды и в одном белье. При этом поведение у нее было странное. Не исключено, что она находилась под воздействием наркотических средств.

Девушку задержали, на месте работали полицейские, которые вызвали медиков.

Как сообщал "Апостроф", ранее по улицам Киева разгуливал голый мужчина. На видео видно, как он не просто идет по дороге, а пританцовывает, махая руками.

Также в Киеве на станции метро "Красный хутор" по поезду прогуливался голый мужчина, который потом заперся в кабине машиниста.

Кроме того, в Москве (Россия) женщина устроила голый "протест" в метро из-за того, что ей не уступили места.

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