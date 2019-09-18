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Под Харьковом поймали подозреваемых в групповом изнасиловании: подробности

среда, 18 сентября 2019, 21:42
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В Харьковской области сотрудники правоохранительных органов задержали двоих мужчин, подозреваемых в групповом изнасиловании.

Об этом сообщает NewsRoom со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в поселке Боровая во вторник, 17 сентября.

Отмечается, что вечером к правоохранителям обратилась местная жительница 1963 года рождения и заявила о том, что несколькими часами ранее ее изнасиловали в лесу двое мужчин. Женщина назвала имена обидчиков, которые угрожали ей ножом.

Вскоре злоумышленники 1986 и 1989 годов рождения были задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Начато уголовное производство по статье 152 УК Украины ("изнасилование").

Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове изнасиловали студентку на пустыре, в полиции рассказали о преступнике.

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