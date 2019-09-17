RU  UA  EN

вторник, 17 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

17 сентября

18:35
Называют маньяком: появились фото и данные о мужчине, убившем студентку в Тернополе
18:23
В сети разгорелся скандал из-за видео, посвященного матери Зеленского: подробности
18:21
Германия сделала важное для Украины заявление по "Северному потоку-2"
18:17
Российская топ-чиновница похвасталась необычным отдыхом: сеть взорвалась шутками, фото
18:12
Потерял ногу, но вернулся на фронт: сеть впечатлило видео с бойцом ВСУ на Донбассе
18:04
​Украина резко отреагировала на провокацию Кремля в ООН
17:50
В Харькове изнасиловали студентку на пустыре: в полиции рассказали о преступнике
17:46
От Тарантино до Бората: названы 100 лучших фильмов XXI века
17:39
Офицер ВСУ одним фото показал, какое будущее ждет оккупированный Донбасс
17:39
Нардеп требует от НАБУ остановить коррупцию в "Центрэнерго"
17:30
Украинский боксер проведет чемпионский бой с опытным мексиканцем: названы дата и место
17:28
Вышел первый трейлер фильма-номинанта на "Оскар" от Украины
Все новости

В Харькове изнасиловали студентку на пустыре: в полиции рассказали о преступнике

вторник, 17 сентября 2019, 17:50
переглянути новину українською

В Харькове, где недавно изнасиловали 12-летнюю девочку, в понедельник, 16 сентября, снова произошло изнасилование несовершеннолетней. Полиция ищет насильника.

Об этом сообщает местное издание NewsRoom.

По данным силовиков, инцидент произошел в Новобаварском районе Харькова. Так, около 14:00 к правоохранителям обратилась студентка второго курса техникума. 17-летняя жительница Лозовой заявила о том, что около час ночи на пустыре ее изнасиловал малознакомый мужчина.

Стражи порядка установили личность вероятного подозреваемого. Им, по версии следствия, является житель села Караван Нововодолажского района. Его ищут.

Как сообщал "Апостроф", 5 сентября в Киеве произошел вопиющий инцидент: в парке Андрея Малышко мужчина, угрожая ножом, изнасиловал 38-летнюю женщину на глазах у ее 14-летней дочери.

Ранее всплыли новые детали страшной расправы над женщиной в Херсоне, которую изнасиловали и убили.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тишина сквозь грохот мин: что не так с планом Зеленского на Донбассе

Пять лет Иловайской трагедии: подробности бойни и расследования в Украине

Обрушение дома в Дрогобыче: все подробности трагедии, фото и видео

Эффект Бабченко: подробности резонансного "убийства" под Киевом и спецоперации силовиков

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: