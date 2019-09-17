В Харькове изнасиловали студентку на пустыре: в полиции рассказали о преступнике

В Харькове, где недавно изнасиловали 12-летнюю девочку, в понедельник, 16 сентября, снова произошло изнасилование несовершеннолетней. Полиция ищет насильника.

Об этом сообщает местное издание NewsRoom.

По данным силовиков, инцидент произошел в Новобаварском районе Харькова. Так, около 14:00 к правоохранителям обратилась студентка второго курса техникума. 17-летняя жительница Лозовой заявила о том, что около час ночи на пустыре ее изнасиловал малознакомый мужчина.

Стражи порядка установили личность вероятного подозреваемого. Им, по версии следствия, является житель села Караван Нововодолажского района. Его ищут.

Как сообщал "Апостроф", 5 сентября в Киеве произошел вопиющий инцидент: в парке Андрея Малышко мужчина, угрожая ножом, изнасиловал 38-летнюю женщину на глазах у ее 14-летней дочери.

Ранее всплыли новые детали страшной расправы над женщиной в Херсоне, которую изнасиловали и убили.